Maltempo allerta meteo gialla oggi 16 maggio in nove regioni | piogge temporali e raffiche di vento
Oggi nove regioni italiane sono interessate da un'allerta meteo gialla a causa di maltempo. Sono previste piogge intense, temporali e raffiche di vento che coinvolgono diverse aree del paese. Le autorità hanno emesso avvisi di attenzione per la giornata, mentre le condizioni atmosferiche continuano a peggiorare in alcune zone. Le previsioni indicano un aumento di intensità delle precipitazioni e dei fenomeni temporaleschi nel corso delle ore.
(Adnkronos) – Nuova spallata del maltempo in Italia oggi, con un peggioramento meteo tra temporali e raffiche di vento. Sabato 16 maggio 2026 la pioggia diventa protagonista e per nove regioni scatta l'allerta meteo gialla della Protezione Civile. L'avviso prevede dalle prime ore di oggi venti forti o di burrasca nord- occidentali sulla Sardegna, in estensione a Campania, Basilicata e Calabria, specie sui loro settori tirrenici e appenninici. Attese mareggiate lungo le coste esposte. Si prevedono, inoltre, precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Emilia-Romagna, Campania, Basilicata, specie settori tirrenici, e Calabria, specie settori tirrenici settentrionali. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Maltempo, allerta in 9 Regioni. Neve su Cortina
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Maltempo, allerta meteo gialla domani 16 maggio 2026 per temporali e vento forte: le regioni colpite
Maltempo, allerta meteo gialla domani 1 maggio 2026 per temporali e vento forte: le regioni colpitePiogge residue sull'estremo Sud e venti forti sule regioni centro meridionali nella giornata di domani.
Allerta meteo in Campania: maltempo in arrivo! Allerta meteo gialla in Campania fino a sabato sera. Previsti rovesci intensi, temporali, forti venti e mareggiate. Attenzione al rischio idrogeologico: possibili allagamenti e frane. Scopri di più su #BlastingNews x.com
Nuova allerta meteo in Molise. La Protezione civile regionale ha diramato un’allerta gialla per la giornata di sabato prossimo a causa del perdurare del maltempo. Sono previste piogge da isolate a sparse, anche sotto forma di rovesci o temporali, soprattutto n facebook
Maltempo, allerta meteo gialla oggi 16 maggio in nove regioni: piogge, temporali e raffiche di ventoL'avviso prevede dalle prime ore di oggi venti forti o di burrasca nord- occidentali sulla Sardegna, in estensione a Campania, Basilicata e Calabria, specie sui loro settori tirrenici e appenninici. A ... adnkronos.com
Maltempo, allerta meteo gialla domani 16 maggio 2026 per temporali e vento forte: le regioni colpiteTemporali intensi nella giornata di sabato sull’Italia. La Protezione Civile ha valutato per domani 16 maggio 2026 una nuova allerta meteo gialla per ... fanpage.it