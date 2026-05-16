Maltempo allerta meteo gialla oggi 16 maggio in nove regioni | piogge temporali e raffiche di vento

Oggi nove regioni italiane sono interessate da un'allerta meteo gialla a causa di maltempo. Sono previste piogge intense, temporali e raffiche di vento che coinvolgono diverse aree del paese. Le autorità hanno emesso avvisi di attenzione per la giornata, mentre le condizioni atmosferiche continuano a peggiorare in alcune zone. Le previsioni indicano un aumento di intensità delle precipitazioni e dei fenomeni temporaleschi nel corso delle ore.

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