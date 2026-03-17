Maltempo sull’Italia | piogge vento e neve in arrivo scatta l’allerta gialla in nove regioni

Una nuova ondata di maltempo sta interessando l’Italia, con piogge, vento e neve che si fanno strada in diverse aree del paese. A partire dalla sera di martedì 17 marzo, un impulso proveniente dall’Europa nord-orientale si avvicina alle regioni italiane. Nove regioni hanno già attivato l’allerta gialla a causa delle condizioni meteorologiche in peggioramento.

Una nuova fase di maltempo è in arrivo sull’Italia. Dopo le perturbazioni delle ultime ore, un ulteriore impulso perturbato proveniente dall’Europa nord-orientale raggiungerà il Paese a partire dalla serata di martedì 17 marzo. La perturbazione interesserà in particolare i settori adriatici, dove sono attese piogge, temporali e nevicate a quote quasi collinari. Il sistema depressionario porterà inoltre un deciso rinforzo dei venti su gran parte delle regioni del Centro e del Nord. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile, in accordo con le regioni interessate, ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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