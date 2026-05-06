Un'intensa perturbazione sta interessando il Centro-Nord, con un'allerta arancione in Toscana e una gialla in altre sei regioni. Le precipitazioni sono state abbondanti, con oltre 100 millimetri di pioggia registrati tra le province di Prato e Pistoia. Le zone monitorate includono Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Liguria, dove si registrano condizioni di maltempo e diversi disagi. La situazione continua a essere sotto osservazione da parte delle autorità locali.

Sotto osservazione Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Liguria. Oltre 100 millimetri di pioggia tra Prato e Pistoia Nuova ondata di maltempo sull’Italia, con precipitazioni diffuse e fenomeni temporaleschi che stanno interessando in particolare le regioni del Centro-Nord. LaProtezione Civileha diramato per oggi un’allerta arancione per rischio idrogeologico su due settori nord-occidentali della Toscana e un’allerta gialla su ampie porzioni di Lombardia, Piemonte e Liguria, oltre che sull’intero territorio di Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Lazio. Secondo le previsioni ufficiali, le precipitazioni saranno da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Liguria e Toscana.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Maltempo, allerta arancione in Toscana e gialla in altre 6 regioni: piogge intense e disagi al Centro-Nord

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