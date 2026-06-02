Maltempo nuova allerta meteo | rischio temporali anche nella giornata di mercoledì

Una nuova allerta meteo segnala temporali sparsi nel giorno della Festa della Repubblica e anche per mercoledì. Le condizioni di maltempo sono previste per entrambe le giornate, con rischio di temporali distribuiti sul territorio. Le previsioni indicano un’instabilità atmosferica che potrebbe interessare diverse regioni, con possibili fenomeni temporaleschi localizzati. Non sono stati indicati eventuali interventi o misure di sicurezza specifiche.

Temporali sparsi nel giorno della Festa della Repubblica, ma anche per la giornata di mercoledì sono previste condizioni di meteo instabile. La Protezione civile dell'Emilia Romagna ha infatti diramato un'allerta meteo gialla per temporali, frane e piene dei fiumi.Nell'avviso viene specificato. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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