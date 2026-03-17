Maltempo allerta meteo gialla per temporali domani mercoledì 18 marzo | le regioni a rischio

Domani mercoledì 18 marzo, un'allerta meteo gialla riguarda diverse regioni italiane a causa di temporali in arrivo. La perturbazione porterà piogge, temporali, nevicate e vento forte su molte aree del Centro-Sud. Le previsioni indicano condizioni di maltempo diffuse, con alcune zone che potrebbero essere interessate da eventi atmosferici intensi. La protezione civile ha emesso l'allerta per garantire la sicurezza pubblica.

Il maltempo prosegue con una nuova perturbazione che porterà sull'Italia piogge, temporali, neve e vento forte su molte zone del Centro-Sud. La Protezione Civile ha emesso un'allerta gialla in nove regioni per la giornata di domani, mercoledì 18 marzo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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