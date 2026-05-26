Maltempo allerta meteo gialla domani mercoledì 27 maggio | le regioni a rischio per temporali
Domani, mercoledì 27 maggio, la Protezione Civile ha emesso un’allerta meteo gialla che interessa cinque regioni. La previsione indica temporali potenzialmente intensi in queste aree. La situazione rimane sotto osservazione, e si consiglia di monitorare eventuali aggiornamenti o indicazioni ufficiali. Nessuna misura di evacuazione o limitazione è stata ancora annunciata.
Per domani, mercoledì 27 maggio, la Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo gialla su 5 regioni per rischio temporali. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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