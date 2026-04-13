Maltempo in Toscana | allerta gialla prorogata a martedì 14 per temporali forti Le zone a rischio

La protezione civile ha prolungato fino a martedì 14 aprile l’allerta gialla in Toscana a causa di condizioni di maltempo. Sono previste piogge e temporali di forte intensità che interesseranno diverse zone della regione. Le autorità hanno segnalato alcune aree a rischio, dove si attendono fenomeni meteorologici più intensi e possibili disagi. La situazione rimane monitorata per tutta la durata dell’allerta, con aggiornamenti previsti nel corso della giornata.

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