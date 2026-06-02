Maltempo in Piemonte | allerta gialla tra Novara e Vco rischio grandine

Un’allerta gialla è in vigore tra Novara e il Vco a causa del maltempo in Piemonte, con rischio di grandine. La situazione riguarda principalmente le zone di pianura. Le condizioni meteorologiche sono soggette a cambiamenti nelle prossime ore, ma non sono stati forniti dettagli specifici su eventuali danni o interventi. La protezione civile monitora la situazione per eventuali aggiornamenti.

? Domande chiave Cosa accadrà se la grandine colpirà le zone di pianura?. Come cambieranno le condizioni meteo nelle prossime ore?. Dove sono più probabili gli allagamenti e i crolli?. Quando tornerà finalmente il tempo stabile in provincia?.? In Breve Instabilità iniziata lunedì 1 giugno con rovesci isolati e deboli.. Rischio allagamenti locali e caduta alberi nelle zone collinari e montane.. Possibili fenomeni di grandine e raffiche di vento nelle prossime ore.. Miglioramento delle condizioni atmosferiche previsto solo per mercoledì.. Allerta gialla per maltempo su Novara e nel Verbano-Cusio-Ossola questo martedì 2 giugno. L’Arpa ha emesso un bollettino di allerta gialla per la giornata di oggi, martedì 2 giugno, che colpisce le province di Novara e del Vco. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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