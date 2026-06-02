Maltempo di nuovo allerta gialla su Novara e Vco | temporali e grandinate

Una nuova ondata di maltempo ha portato temporali e grandinate nelle province di Novara e Vco. Secondo il bollettino di Arpa, nella giornata di oggi, martedì 2 giugno, è stata emessa un’allerta gialla per queste aree. La situazione segue un periodo di caldo afoso, con condizioni meteorologiche instabili che interessano la regione.

Dopo il caldo afoso, arriva una nuova ondata di maltempo come spiega il bollettino diramato da Arpa. Di nuovo allerta gialla su Novara e provincia e nel Vco per la giornata di oggi, martedì 2 giugno.La fase di instabilità è già iniziata ieri, lunedì 1 giugno, con rovesci deboli e isolati. I. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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