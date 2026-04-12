Maltempo scatta l' allerta gialla a Novara e nel Vco | piogge intense e rischio frane

A partire dalla sera di oggi, domenica 12 aprile, la regione si trova sotto un’allerta gialla a causa del maltempo. Secondo il bollettino di Arpa Piemonte, sono previste piogge diffuse su tutta l’area e nevicate sopra i 1800 metri delle Alpi. La situazione interessa in particolare le zone di Novara e del Vco, con il rischio di frane che viene segnalato insieme alle precipitazioni.

Torna il maltempo su novarese e Vco, e scatta l'allerta gialla.Secondo l'ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte, infatti, a partire dalla tarda serata di oggi, domenica 12 aprile, su tutta la regione sono attese piogge diffuse e nuova neve sulle Alpi sopra ai 1800 metri. Il quadro.🔗 Leggi su Novaratoday.it Campania: allerta gialla, piogge intense e rischi franeLa Protezione civile della Campania ha attivato un avviso di allerta meteo gialla valido dalla mezzanotte alle 15:00 del 13 marzo 2026, interessando... Leggi anche: Neve, piogge intense e acqua alta: scatta l’allerta gialla