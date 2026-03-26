Nella giornata sono stati effettuati più di ottanta interventi dai Vigili del Fuoco in provincia a causa delle condizioni meteorologiche avverse. Il maltempo ha portato vento forte, pioggia, neve e numerosi alberi abbattuti, creando disagi e situazioni di emergenza in diverse zone. Le operazioni di soccorso sono proseguite senza sosta per tutta la giornata.

I Vigili del Fuoco sono impegnati ininterrottamente per fronteggiare l’ondata di maltempo che ha colpito giovedì la Romagna, con vento forte e neve in quota In piazza la festa del comitato del No: "In tanti si sono mossi per difendere la Costituzione da un attacco alla democrazia" Anteprima del Festival Rodari con l'esplorazione del mondo fotografico: "Un'invenzione gloriosa che si sta banalizzando" ForlìMusica premia il Maestro Umberto Benedetti Michelangeli. "E' un'entita, la musica dentro un corpo" . 🔗 Leggi su Forlitoday.it

© Forlitoday.it - Vento, pioggia, neve e tanti alberi caduti: oltre 80 interventi in provincia dei Vigili del fuoco

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