Nel Sannio, le condizioni meteorologiche avverse hanno provocato numerosi interventi dei vigili del fuoco. Nella giornata odierna sono stati complessivamente 55 gli interventi effettuati, coinvolgendo alberi caduti e tetti danneggiati. Le operazioni si sono svolte in diverse zone del territorio, a causa delle criticità generate dal maltempo.

Tempo di lettura: 2 minuti Sono stati 55 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco del comando provinciale di Benevento nel corso della giornata odierna, a causa delle avverse condizioni meteo che hanno interessato il territorio sannita. Le squadre sono state impegnate senza sosta per far fronte alle numerose richieste di soccorso arrivate alla sala operativa del 115. In particolare, si è intervenuti per alberi pericolanti o caduti sulla sede stradale, danni alle coperture degli edifici con guaine divelte dal forte vento e distacchi di intonaco da cornicioni, con conseguenti situazioni di pericolo per la pubblica incolumità. L’intensità delle raffiche e la diffusione dei disagi su più comuni della provincia hanno reso necessario un potenziamento del dispositivo di soccorso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Maltempo nel Sannio, alberi caduti e tetti danneggiati: oltre 50 interventi dei vigili del fuoco

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