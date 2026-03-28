Negli ultimi tre giorni, il territorio provinciale ha subito venti intensi, con raffiche che hanno causato danni diffusi. Sono stati registrati più di 200 interventi dei vigili del fuoco, tra cui la rimozione di alberi caduti, la messa in sicurezza di tegole instabili e la riparazione di grondaie divelte. Il maltempo ha interessato l'intera area, accompagnato da un fronte freddo che si è mosso attraverso la regione.

A causare danni le forti raffiche di vento che negli ultimi tre giorni hanno causato non pochi problemi sul territorio provinciale. Ora l’allerta è finita ma le temperature potrebbero continuare a scendere Di particolare rilevanza per la città di Trento sono stati la messa in sicurezza di alcuni camini nella zona di San Pio X e la rimozione di un abete reso instabile dalle forti raffiche della notte in via Santa Croce. Tra la sera del 26 e la mattina del 27 marzo sono stati effettuati venti interventi legati al maltempo e 5 soccorsi tecnici urgenti. Nella mattinata del 27 si sono aggiunti altri 40 interventi legati a piante ed elementi edili pericolanti. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

© Trentotoday.it - Allerta maltempo, più di 200 interventi dei vigili del fuoco

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