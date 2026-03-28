Maltempo in Romagna in conclusione gli interventi dei Vigili del Fuoco

Le operazioni di soccorso dei Vigili del Fuoco sono prossime alla conclusione dopo l’ondata di maltempo che ha interessato la regione negli ultimi giorni. Le squadre hanno operato in diverse zone per gestire le emergenze provocate dalle abbondanti precipitazioni e dai danni causati dall’allerta meteo. Le attività di intervento sono state coordinate sul territorio durante tutto il periodo di criticità.

Sono in conclusione le operazioni di soccorso legate all'ondata di maltempo che ha colpito il territorio regionale nei giorni scorsi. Il dispositivo di soccorso dei Vigili del Fuoco ha operato ininterrottamente per fronteggiare le criticità causate dalle forti raffiche di vento, dalle precipitazioni e dalle abbondanti nevicate sui rilievi. Forlì-Cesena è la provincia dove si è tenuto il maggior numero di interventi: 220. Poi Ravenna (150) e infine Rimini (61), la provincia meno colpita. Particolare rilievo ha assunto l'intervento nella notte tra il 26 ed il 27 marzo lungo la E45, nel territorio di Forlì-Cesena ed Arezzo. Tre squadre del Comando sono intervenute per prestare assistenza a circa un centinaio di automobilisti rimasti bloccati per diverse ore a causa della neve sulla superstrada. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Maltempo in Romagna, in conclusione gli interventi dei Vigili del Fuoco Articoli correlati Maltempo, in conclusione i soccorsi dei Vigili del Fuoco: centinaia di interventi in Romagna, 150 nel ravennateSono in conclusione le operazioni di soccorso legate all'ondata di maltempo che ha colpito il territorio regionale nei giorni scorsi. Maltempo Calabria: proseguono gli interventi dei Vigili del Fuoco ai Laghi di SibariLa Calabria è nel pieno di un'emergenza maltempo che ha richiesto l'intervento massiccio dei Vigili del Fuoco, soprattutto nella zona dei Laghi di... Aggiornamenti e notizie su Maltempo in Romagna in conclusione gli... Temi più discussi: Nella notte oltre 500 interventi dei Vigili del fuoco in Emilia Romagna per il forte maltempo; MALTEMPO EMILIA ROMAGNA: DA STANOTTE 500 INTERVENTI DEI VIGILI DEL FUOCO; Maltempo in Emilia-Romagna: Neve e Venti Fino a 90 km/h Causano Disagi e Interventi dei Vigili del Fuoco; Maltempo in Romagna, Petitto (comandante prov vigili del fuoco): 'situazione sotto controllo'. Maltempo, 500 gli interventi dei vigili del fuoco in Emilia RomagnaRoma, 26 mar. (askanews) - Italia colpita da una forte ondata di maltempo. Nelle immagini dei Vigili del fuoco, le operazioni di soccorso in Emilia Romagna, colpita da vento forte e neve in quota. Dal ... libero.it Maltempo, vento forte e neve in Emilia Romagna: 500 interventi dei vigili del fuoco Colpito anche il Veneto VIDEOItalia colpita da una forte ondata di maltempo. Nelle immagini dei vigili del fuoco, le operazioni di soccorso in Emilia Romagna, colpita da vento forte e neve in quota. Dalla mezzanotte ... ilgazzettino.it Incendio poco prima della mezzanotte in via Temo. I vigili del fuoco hanno salvato un uomo, già privo di sensi all'interno dell'appartamento. - facebook.com facebook “Entrare a far parte del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco significa abbracciare una professione che è, prima ancora, una missione. Significa essere pronti, ogni giorno, a mettere le proprie conoscenze e abilità a disposizione degli altri, spesso in scenari im x.com