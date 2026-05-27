Maltempo in arrivo scatta l’allerta gialla anche in Abruzzo | previsti temporali e grandinate
Domani, 28 maggio, in Abruzzo sarà valida un’allerta gialla per temporali e grandinate. Il Dipartimento della Protezione civile ha emesso il avviso di condizioni meteorologiche avverse. Previsti rovesci localizzati e temporali nella regione.
Nuova ondata di maltempo in arrivo anche sull’Abruzzo. Il Dipartimento della Protezione civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse e un’allerta gialla per la giornata di domani, giovedì 28 maggio, a causa dell’arrivo di rovesci e temporali che potranno risultare localmente. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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