Maltempo in arrivo scatta l’allerta gialla anche in Abruzzo | previsti temporali e grandinate

Domani, 28 maggio, in Abruzzo sarà valida un’allerta gialla per temporali e grandinate. Il Dipartimento della Protezione civile ha emesso il avviso di condizioni meteorologiche avverse. Previsti rovesci localizzati e temporali nella regione.

Nuova ondata di maltempo in arrivo anche sull’Abruzzo. Il Dipartimento della Protezione civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse e un’allerta gialla per la giornata di domani, giovedì 28 maggio, a causa dell’arrivo di rovesci e temporali che potranno risultare localmente. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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