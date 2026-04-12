Meteo a Roma torna il maltempo e scatta l' allerta per temporali e raffiche di vento

A Roma e nel Lazio si prevede un peggioramento delle condizioni meteorologiche con l’arrivo di maltempo. A partire dalla tarda mattinata di lunedì 13 aprile, sono previste precipitazioni sparse e rovesci diffusi, in particolare nella parte settentrionale della regione. La situazione sarà accompagnata da raffiche di vento che potranno essere anche intense, con una durata stimata di circa 24-36 ore.

A Roma e nel Lazio torna il maltempo e scatta l’allerta meteo. Dalla tarda mattinata di domani, lunedì 13 aprile, e per le successive 24-36 ore si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio, soprattutto a nord della Regione, con forti raffiche di vento e locali.🔗 Leggi su Romatoday.it Leggi anche: Maltempo a Roma, domani attesi temporali e forti raffiche di vento. Scatta l'allerta Maltempo, allerta meteo gialla per temporali improvvisi e raffiche di ventoLa Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato una allerta meteo di livello...