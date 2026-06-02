Maltempo allagamenti a Novara | chiuso un tratto di tangenziale

A Novara, alcune aree sono state allagate a causa delle intense piogge di oggi, 2 giugno. In risposta, è stato chiuso un tratto della tangenziale. La situazione ha provocato disagi alla circolazione, con interventi di soccorso e gestione del traffico in corso. Non sono segnalati danni strutturali o feriti. La situazione rimane monitorata dalle autorità competenti.

Il maltempo allaga Novara. Attenzione a chi circola in queste ore perché alcune zone si sono allagate a causa della forte pioggia di oggi, martedì 2 giugno.Tangenziale chiusaSulla strada statale 703 "tangenziale di Novara", come comunicato da Anas, sono presenti limitazioni provvisorie al. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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