Lavori a Novara chiuso per due settimane un tratto di corso Garibaldi

Notizia in breve

Un tratto di corso Garibaldi a Novara sarà chiuso al traffico dal 15 al 29 giugno per lavori di rifacimento della pavimentazione. La chiusura interesserà la porfidatura tra largo Cavour e via dei Caccia. La strada resterà chiusa per due settimane, durante le quali saranno effettuate le opere di sistemazione. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali deviazioni o alternative di percorso.