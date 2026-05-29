Lavori a Novara chiuso per due settimane un tratto di corso Garibaldi
Un tratto di corso Garibaldi a Novara sarà chiuso al traffico dal 15 al 29 giugno per lavori di rifacimento della pavimentazione. La chiusura interesserà la porfidatura tra largo Cavour e via dei Caccia. La strada resterà chiusa per due settimane, durante le quali saranno effettuate le opere di sistemazione. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali deviazioni o alternative di percorso.
Lavori in corso. Inizieranno il prossimo 15 giugno i lavori di sistemazione di corso Garibaldi a Novara che rimarrà chiuso fino al 29 giugno per le opere di rifacimento della porfidatura nel tratto compreso tra largo Cavour e via dei Caccia.Come cambia la viabilitàI pullman extraurbani devieranno. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
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