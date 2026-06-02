Maltempo allagamenti a Novara | chiuso ancora un tratto di tangenziale riaperta solo una parte

Notizia in breve

A Novara, un tratto di tangenziale rimane chiuso a causa dell'allagamento provocato dalla forte pioggia di oggi, martedì 2 giugno. Solo una parte della strada è stata riaperta, mentre altre zone sono ancora interessate da allagamenti. La circolazione è rallentata e si consiglia di prestare attenzione agli spostamenti. Nessun altro dettaglio sui danni o sulle cause specifiche del maltempo è stato comunicato.