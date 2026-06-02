Malore mentre mangia in un locale 53enne muore in piazza Matteotti

Oggi pomeriggio un uomo di 53 anni, genovese, è morto per un arresto cardiaco mentre si trovava in un locale di piazza Matteotti.Intorno alle 17,15 la Croce Bianca Genovese è intervenuta in codice rosso mentre alcuni clienti del locale stavano già tentando di rianimare l’uomo che si era. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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