Malore in moto dopo la rotonda | 53enne muore nel Bolognese inutile l’elisoccorso

Nel tardo pomeriggio di domenica 26 aprile, nel Bolognese, un uomo di circa 50 anni ha perso la vita dopo aver accusato un malore mentre era in sella alla moto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma nonostante il tentativo di un elicottero di soccorso, le sue condizioni sono rimaste critiche e l’uomo è deceduto. L’incidente è avvenuto dopo aver attraversato una rotonda.