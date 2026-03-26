Un uomo è deceduto ieri dopo aver accusato un malore improvviso mentre si trovava nel cortile di un’abitazione nel centro storico di Montirone. La vittima stava camminando nel cortile quando si è sentita male e si è accasciata. Alcuni condomini presenti hanno assistito alla scena, ma non è stato possibile salvarlo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l’uomo non c’era più nulla da fare.

Un improvviso malore lo ha colto mentre passeggiava nel cortile di un'abitazione del centro storico di Montirone, sotto gli occhi di alcuni condomini. È morto così, nel primo pomeriggio di mercoledì 25 marzo, un uomo di 61 anni, stroncato da un arresto cardiaco nella corte che si affaccia su piazza Alessandro Manzoni a Montirone. Erano circa le 12.50 quando l'uomo si è sentito male. Il 61enne si è improvvisamente accasciato a terra mentre camminava nella corte interna di un'abitazione, a pochi metri dal municipio. Il malore, fulmineo e totalmente inaspettato, è avvenuto in un momento in cui la piazza era relativamente frequentata, con alcune persone che stavano svolgendo le normali attività quotidiane. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

© Bresciatoday.it - Muore per un malore improvviso mentre cammina in cortile

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