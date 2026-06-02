Malamovida il Municipio 1 | Applicare i divieti anche in zona Festa del Perdono
Il Municipio 1 ha richiesto che i divieti relativi alla Malamovida siano estesi anche alla zona della Festa del Perdono. La richiesta si basa sull’osservazione che le restrizioni attuali devono essere applicate anche in quest’area, senza specificare ulteriori dettagli sulle misure o sui motivi di questa richiesta. La comunicazione è stata inviata al Comune, senza indicare eventuali decisioni definitive o risposte da parte dell’amministrazione comunale.
La principale osservazione inviata dal Municipio 1 al Comune in merito all’ordinanza sindacale anti-movida selvaggia che sarà in vigore dall’11 giugno al 2 novembre 2026 non riguarda una delle zone indicate dal provvedimento della Giunta ma un’area che non è stata indicata: “Zona Festa del Perdono“. Sì, il “parlamentino“ del centro storico si riferisce alle vie tutte intorno all’Università Statale, in cui l’apertura di attività commerciali dopo i lavori di riqualificazione per la nuova M4 hanno provocato l’invasione di quelle strade del popolo della notte. Ma ripartiamo dalle parole della delibera della Giunta del Municipio 1: "Si ritiene... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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