Malamovida il Municipio 1 | Applicare i divieti anche in zona Festa del Perdono

Notizia in breve

Il Municipio 1 ha richiesto che i divieti relativi alla Malamovida siano estesi anche alla zona della Festa del Perdono. La richiesta si basa sull’osservazione che le restrizioni attuali devono essere applicate anche in quest’area, senza specificare ulteriori dettagli sulle misure o sui motivi di questa richiesta. La comunicazione è stata inviata al Comune, senza indicare eventuali decisioni definitive o risposte da parte dell’amministrazione comunale.