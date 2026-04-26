Un gestore di un locale della zona si è sfogato riguardo alle recenti restrizioni imposte dal Comune per limitare gli eccessi notturni. Secondo quanto dichiarato, le nuove misure comportano costi aggiuntivi e responsabilità che non sono attribuibili alla sua attività. La decisione dell’amministrazione mira a ridurre schiamazzi, rifiuti e degrado, ma ha diviso i gestori, alcuni dei quali lamentano di pagare per problemi che non sono loro.

"Paghiamo noi per problemi che non creiamo". Il pacchetto deciso dal Comune per fermare notti tra schiamazzi, rifiuti e degrado, divide i gestori. Tra le voci c’è quella di Michele Simoncelli, 44 anni, gestore del Ten Bistrot, che racconta una realtà diversa da quella finita nel mirino. Da venerdì scorso, infatti, per 30 giorni, è scattata la stretta sulla movida del lungomare Nazario Sauro. Stop all’alcol da asporto e al consumo in strada dalle 24 alle 6 (nelle serate di venerdì e sabato e nei giorni del 30 aprile, 1 e 2 maggio), buttafuori obbligatori per ogni locale dalle 22 fino a due ore dopo la chiusura, pulizia imposta anche nelle aree vicine e multe fino a 5mila euro per chi non rispetta le regole.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Malamovida e divieti, gestore si sfoga: "Pago per problemi che non creo"

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