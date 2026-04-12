Design Week 2026 scatta il piano traffico | tutte le strade chiuse e i nuovi divieti zona per zona

Milano annuncia il piano traffico per la Design Week 2026, con chiusure di strade e nuovi divieti che variano zona per zona. La città si sta organizzando per l'evento, che coinvolge il Salone del Mobile e le manifestazioni collegate. Le modifiche alla viabilità sono state comunicate alle autorità e agli automobilisti, con dettagli sulle aree interessate e sugli orari di applicazione delle restrizioni.

Milano si prepara a cambiare pelle per l'appuntamento più atteso dell'anno: il Salone del Mobile e tutto quello che gli gira attorno. In occasione della Milano Design Week 2026, in programma dal 20 al 26 aprile, il Comune ha varato un piano straordinario per la viabilità. L'obiettivo è gestire.🔗 Leggi su Milanotoday.it Manifestazione, corteo, "Abilmente primavera": tutte le strade chiuse al traffico nel week endSabato e domenica sono in programma diversi eventi in città, fra cui una fiera e una manifestazione. Como–Fiorentina, scatta il piano stadio: strade chiuse, divieti di sosta e ordinanza anti alcolSabato 14 febbraio alle 15 il match al Sinigaglia: stop a sosta e circolazione nell’area stadio già dal mattino, attenzione a rimozioni e multe...