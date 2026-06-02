Mai trovate fosse comuni di bimbi Crolla la bufala sui cattolici canadesi
Il quotidiano di Ottawa ha smentito la notizia secondo cui sarebbero state trovate fosse comuni di bambini indigeni presso un istituto religioso. La vicenda era stata diffusa come scoperta di 215 corpi sepolti, ma le autorità hanno chiarito che si trattava di un caso basato su presunte «anomalie» del terreno, che non hanno portato a conferme di fosse. La notizia si è rivelata priva di elementi verificabili.
Il più importante quotidiano di Ottawa smentisce la vicenda dei 215 piccoli indigeni inumati presso un istituto religioso: su vaghe «anomalie» del terreno fu montato un caso inconsistente. Ma rilanciato da tutti i giornali. Cinque anni fa il Canada e gran parte dell’Occidente furono attraversati da un’ondata di indignazione e sgomento. Giornali, televisioni, governi e istituzioni religiose parlarono di «resti di bambini», «tombe anonime», «fosse comuni» e di una nuova prova delle sevizie perpetrate dall’«uomo bianco» contro gli indiani d’America. Oggi, però, a distanza di cinque anni dall’annuncio che fece il giro del mondo, resta un dato difficilmente contestabile: a Kamloops, nella Columbia britannica, non è stato rinvenuto alcun resto umano. 🔗 Leggi su Laverita.info
Chaplin, la légende du siècle
Notizie e thread social correlati
I Trevallion parlano alla Camera: «Mai vista tanta crudeltà sui bimbi»I genitori della famiglia nel bosco sono stati ascoltati in Parlamento, dove hanno espresso preoccupazioni riguardo alla tutela dei minori.
Famiglia nel bosco, la mamma: “Mai vista una crudeltà simile sui bimbi”. La lettera della figlia: “Ci manchi”Una famiglia che vive nel bosco continua a fronteggiare una situazione difficile, descritta dalla madre come una crudeltà assoluta nei confronti dei...