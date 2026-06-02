mai trovate fosse comuni di bimbi crolla la bufala sui cattolici canadesi

Notizia in breve

Il quotidiano di Ottawa ha smentito la notizia secondo cui sarebbero state trovate fosse comuni di bambini indigeni presso un istituto religioso. La vicenda era stata diffusa come scoperta di 215 corpi sepolti, ma le autorità hanno chiarito che si trattava di un caso basato su presunte «anomalie» del terreno, che non hanno portato a conferme di fosse. La notizia si è rivelata priva di elementi verificabili.