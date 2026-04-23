I Trevallion parlano alla Camera | Mai vista tanta crudeltà sui bimbi
I genitori della famiglia nel bosco sono stati ascoltati in Parlamento, dove hanno espresso preoccupazioni riguardo alla tutela dei minori. La deputata ha commentato la situazione definendola una violenza di Stato e ha chiesto alle autorità di intervenire per sistemare le cose. Il presidente del Senato, circa un mese fa, aveva già invitato i genitori a riferire davanti ai rappresentanti istituzionali.
Il primo a invitare in Parlamento Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, i genitori della cosiddetta «famiglia nel bosco», era stato il presidente del Senato, Ignazio La Russa, poco meno di un mese fa. Allora l’incontro mirava a stemperare le tensioni e a favorire il ricongiungimento familiare. Ma l’evento organizzato ieri nella sala stampa della Camera da Michela Vittoria Brambilla, presidente della Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza, ha avuto tutt’altro significato. «Non avrò pace finché questa famiglia non sarà riunita. Oggi sono la voce di questi bambini, che non sono mai presenti nelle aule dei tribunali né nei salotti televisivi.🔗 Leggi su Laverita.info
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