I Trevallion parlano alla Camera | Mai vista tanta crudeltà sui bimbi

I genitori della famiglia nel bosco sono stati ascoltati in Parlamento, dove hanno espresso preoccupazioni riguardo alla tutela dei minori. La deputata ha commentato la situazione definendola una violenza di Stato e ha chiesto alle autorità di intervenire per sistemare le cose. Il presidente del Senato, circa un mese fa, aveva già invitato i genitori a riferire davanti ai rappresentanti istituzionali.