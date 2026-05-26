Roland Garros impresa di Arnaldi contro Griekspoor | l’azzurro vola al secondo turno dopo 4 ore

Matteo Arnaldi ha vinto il suo primo turno a Roland Garros 2026, sconfiggendo Tallon Griekspoor, numero 29 del seeding. La partita, durata più di quattro ore, si è conclusa con la vittoria dell’italiano. La sfida si è svolta martedì 26 maggio.

(Adnkronos) – Grande prestazione di Matteo Arnaldi al primo turno del Roland Garros 2026. Oggi, martedì 26 maggio, il tennista azzurro ha battuto il numero 29 del seeding Tallon Griekspoor dopo una battaglia di oltre 4 ore. Il sanremese, numero 104 del ranking Atp, ha avuto la meglio sull'olandese al termine di un match mai. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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