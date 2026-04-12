Skate park tre volte più grande con mezzo milione di euro Si guarda a gare internazionali

Sono iniziati i lavori per la costruzione di un nuovo skate park a Galbiate, gestito dall’associazione Vibes. La struttura avrà una superficie tre volte superiore rispetto a quella attuale e un investimento di circa 500.000 euro. L’obiettivo è creare un’area più ampia e funzionale, con l’intenzione di attrarre competizioni internazionali di skateboard. La realizzazione del progetto è in corso e si prevede di completarla nei prossimi mesi.

GALBIATE Il sogno degli appassionati di skateboard sta prendendo forma. Sono cominciati i lavori per realizzare il nuovo skate park allo Spot di Galbiate, gestito dagli skater dell’associazione Vibes. Il nuovo skatepark sostituisce il vecchio skatepark, di appena 420 metri quadri, con poche semplici rampe. Il nuovo skate park sarà tre volte più grande, su un’area di 1.500 mq. "La realizzazione del progetto consentirà lo sviluppo di uno spazio all’avanguardia per lo skateboarding, adatto a ospitare anche competizioni nazionali e internazionali – spiegano da Vibes -. Essendo la struttura già dotata di tre spogliatoi, un bar e un campo polivalente per basket e pallavolo, l’integrazione dello skatepark renderà Lo Spot un centro sportivo completo.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Skate park tre volte più grande con mezzo milione di euro . Si guarda a gare internazionali Accusa, truffa da circa mezzo milione di euro ad azienda olearia di Andria: tre arresti PoliziaDi seguito un comunicato diffuso dalla polizia: Il Tribunale di Trani ha accolto la richiesta della Procura della Repubblica di Trani ed ha adottato... Unipi si aggiundica sette finanziamenti europei da quasi 1 milione e mezzo di euroPisa, 25 febbraio 2026 - In uno dei bandi più selettivi di Horizon Europe, l’Università di Pisa conquista sette borse di ricerca Marie...