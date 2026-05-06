Quattordici ulivi da spostare per far spazio allo skate park a Santa Barbara

A Santa Barbara di Viterbo, il progetto dello skate park ha portato alla decisione di spostare quattordici ulivi presenti nell'area. Originariamente, l'intervento era previsto in via Doria Riparia all'Ellera, ma è stato modificato e il sito scelto ora si trova nell’area verde comunale di via della Biga di Castro. La modifica ha suscitato reazioni tra i residenti, preoccupati per le conseguenze sulla natura circostante.