Quattordici ulivi da spostare per far spazio allo skate park a Santa Barbara
A Santa Barbara di Viterbo, il progetto dello skate park ha portato alla decisione di spostare quattordici ulivi presenti nell'area. Originariamente, l'intervento era previsto in via Doria Riparia all'Ellera, ma è stato modificato e il sito scelto ora si trova nell’area verde comunale di via della Biga di Castro. La modifica ha suscitato reazioni tra i residenti, preoccupati per le conseguenze sulla natura circostante.
Il trasloco del sito per il progetto dello skate park al quartiere di Santa Barbara di Viterbo, originariamente previsto in via Doria Riparia all'Ellera e poi spostato nell'area verde comunale di via della Biga di Castro, aveva sollevato preoccupazioni tra i residenti, timorosi per le sorti degli.🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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