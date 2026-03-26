Bolelli e Vavassori avanti tutta | a Miami arriva la semifinale dopo una battaglia vera

Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno raggiunto le semifinali del torneo di doppio maschile al Miami Open 2026. La coppia è arrivata a questo traguardo dopo aver superato diversi turni, in una partita caratterizzata da un confronto intenso e combattuto. La coppia italiana prosegue il percorso nel torneo, consolidando la propria presenza tra i favoriti.

Simone Bolelli e Andrea Vavassori proseguono il loro cammino al Miami Open 2026, conquistando l’acceso alle semifinali del torneo di doppio maschile. La coppia italiana ha superato i numeri 3 del seeding, Christian Harrison e Neal Skupski, al termine di una partita molto combattuta, chiusa con il punteggio di 7-5, 5-7, 10-6 dopo un’ora e 43 minuti. Un successo costruito con pazienza, equilibrio e lucidità nei momenti più delicati, contro una coppia di alto livello che ha confermato le proprie qualità. La gara è stata fin da subito intensa e molto equilibrata. Nel primo set gli italiani hanno avuto una grande occasione già in apertura, senza però riuscire a concretizzarla. 🔗 Leggi su Sportface.it

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