Maggioranza Episcopo contro il Psi anche Con | Ultimatum che rischiano di paralizzare la città

Il gruppo consiliare di Con ha risposto alle richieste del Psi di azzerare la giunta comunale guidata dalla sindaca. Secondo il rappresentante di Con, le richieste rappresentano un “ultimatum che rischia di paralizzare la città”. La replica arriva dopo le dichiarazioni di un consigliere comunale di Tempi Nuovi-Azione, che aveva già commentato le posizioni del Psi. La situazione politica locale si sta intensificando con tensioni tra le forze in consiglio.

Dopo le riflessioni di Paolo Frattulino, consigliere comunale di Tempi Nuovi-Azione, anche il gruppo consiliare di Con replica alle richieste del Psi di azzerare la giunta comunale guidata dalla sindaca Maria Aida Episcopo. Il capogruppo della lista civica risponde alle dichiarazioni del. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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