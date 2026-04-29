Il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle di Foggia hanno diffuso una dichiarazione in cui affermano che la città non può più attendere interventi concreti. Hanno chiesto un impegno immediato per affrontare problemi legati alla sicurezza e alla gestione amministrativa. La richiesta arriva in un momento di crescente attenzione sulla gestione locale e sulla capacità delle istituzioni di rispondere alle esigenze dei cittadini.

Pd e M5S Foggia: "La città non può più aspettare". Ultimatum Episcopo? La città non può più aspettare: responsabilità per uscire dalla crisi e dare risposte su sicurezza e buon governo. Foggia è una città ferita. La grave crisi sul piano della sicurezza, aggravata dai tragici episodi di cronaca degli ultimi giorni, impone un'assunzione immediata di responsabilità da parte di tutte le istituzioni. Non è più ammissibile alcuna perdita di tempo: la città è allo stremo e non accetta ulteriori paralisi. È il tempo delle decisioni. Il Partito Democratico Foggia e il Movimento 5 Stelle Foggia ribadiscono con chiarezza che la loro azione politica è e resterà concentrata esclusivamente sui temi della città, sui bisogni concreti dei cittadini e sulle risposte da costruire.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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