Al Senato è stato approvato un emendamento al decreto sicurezza che introduce un compenso per gli avvocati che forniscono assistenza legale ai migranti intenzionati a presentare domanda di rimpatrio volontario. Questa misura mira a incentivare i legali a convincere i migranti a lasciare il paese, scatenando proteste da parte di associazioni e avvocati che chiedono l’abolizione della norma. Le opposizioni hanno criticato l’iniziativa, considerando la norma in contrasto con le regole etiche e legali.

Ecco la ricetta della destra per aumentare i rimpatri volontari: al Senato è stato inserito un emendamento al decreto sicurezza che prevede un compenso economico per l’avvocato che offre consulenza legale e informazioni al migrante che presenta domanda di rimpatrio volontario. In altre parole, arriva una sorta di incentivo per spingere alla remigrazione. A presentare e approvare l’emendamento è stato il centrodestra unito e nel testo si fa riferimento anche ad accordi da stipulare “con il Consiglio nazionale forense ” (Cnf), cioè con l’organo istituzionale di rappresentanza degli avvocati, che avrà un suo ruolo nei contributi economici da pagare ai legali.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Dl sicurezza, soldi ai legali che convincono i migranti a rimpatriare. Le proteste: “Come la taglia nel selvaggio West”. Anche gli avvocati contro la maggioranza: “Eliminate la norma”

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