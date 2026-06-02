L’2 giugno di ottant’anni fa, le donne parteciparono per la prima volta a livello nazionale alla festa della Repubblica. In quell’occasione, votarono per la prima volta alle elezioni politiche, ottenendo il diritto di scegliere rappresentanti e influenzare le decisioni pubbliche. La partecipazione femminile alle urne segnò un passaggio storico, anche se il loro ruolo nel processo costituente rimane poco noto. La data rappresenta un momento chiave nell’affermazione dei diritti civili e politici delle donne in Italia.

Il 2 giugno di ottant’anni fa, per la prima volta in assoluto a livello nazionale, le donne italiane esercitarono il diritto di voto sia nel referendum tra monarchia e repubblica che nell’elezione dell’Assemblea costituente che da lì a 18 mesi avrebbe completato la stesura della Costituzione italiana. Dalle ceneri della guerra sorgeva quindi una nuova Italia, anche e soprattutto per il gentil sesso, che non solo riuscì ad ottenere il tanto agognato diritto di voto, ma anche a far eleggere 21 rappresentanti, che sarebbero passate alla storia con il nome di “ madri costituenti ”. Chi erano le 21 “madri costituenti”. Una storia spesso e volentieri trascurata, quella delle “madri costituenti” rappresenta in un certo senso il simbolo del passaggio all’Italia repubblicana e democratica. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - “Madri costituenti”, la storia poco nota delle donne che fondarono la Repubblica

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