il senso della storia delle madri costituenti

Il 2 giugno 1946, per la prima volta, le donne hanno potuto votare a livello nazionale. In quell’occasione, 21 donne sono state elette all’interno dell’Assemblea costituente su un totale di 556 membri. Sebbene rappresentino una minoranza, la loro presenza ha segnato un momento storico, introducendo per la prima volta le voci femminili in un’assemblea che avrebbe scritto la nuova Costituzione.

Il 2 giugno 1946 – la prima volta delle donne al voto su scala nazionale – in Assemblea costituente sono elette 21 donne (su 556 membri); poche, ma nelle loro parole limpido è il senso della Repubblica, del suo progetto sociale. Il diritto può essere uno strumento di emancipazione se è situato, vive nel contesto, muove dalla realtà per modificarla. La Repubblica non si fonda «solo» sulla proclamazione dei diritti e un’architettura istituzionale che assicuri la limitazione del potere, ma ha il compito di perseguire un progetto, sintetizzato nell’articolo 3, comma 2: la liberazione dagli ostacoli economici e sociali che impediscono l’emancipazione personale (il «pieno sviluppo della persona») e collettiva (l’«effettiva partecipazione»). 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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10 marzo 1946 Il primo voto delle donne italiane. Memoria, diritti e partecipazione.

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