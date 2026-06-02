Il presidente francese ha condiviso sui social un video di un’operazione di intercettazione di una petroliera nell’Atlantico, mentre si trovava a bordo di una nave militare. Il Cremlino ha definito l’azione come pirateria. Recentemente, il presidente francese ha dichiarato di aver aumentato le forniture di gas russo, senza commentare direttamente l’operazione nel video. La vicenda si inserisce in un contesto di tensioni tra Francia e Russia riguardo alle attività nel settore energetico e militare.

Come si dice ipocrisia in francese? Tranquilli, non serve andare a controllare sul vocabolario italiano-francese. Basta seguire le giornate del presidente transalpino Emmanuel Macron. I suoi annunci, le sue sparate. La sua hypocrisie. Ieri su X ha scritto: «La Marina francese ha intercettato una nuova petroliera, la Tagor, soggetta a sanzioni internazionali. La nostra determinazione è ferma e incrollabile. L’operazione è stata condotta nell’Atlantico, in acque internazionali, con il supporto di diversi partner, tra cui il Regno Unito, nel rigoroso rispetto del diritto del mare». La petroliera in questione è russa e fa parte della cosiddetta flotta fantasma. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Macron si rimpinza di gas russo e poi si vanta se cattura petroliere

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Macron says US, China and Russia are against Europes interests

Notizie e thread social correlati

Gas russo di nuovo in Italia? Due Paesi europei si riavvicinano a MoscaDopo le elezioni in Bulgaria, il paese torna a posizioni più vicine alla Russia, con la vittoria dell’ex presidente Radev.

Claudio Borghi: «Sì al gas russo, a chiederlo è il Paese»Un rappresentante politico ha affermato che il Paese dovrebbe continuare a importare gas dalla Russia, sostenendo che questa richiesta proviene dalla...