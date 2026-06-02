Il generale in pensione, noto come Gip Vannacci, si trova ancora in scena a Firenze il 2 giugno 2026. Apparso in buona forma, ha attirato l’attenzione di chi lo ha visto partecipare ad un evento pubblico. La sensazione tra i presenti è che non si tratti di una presenza passeggera, ma di una presenza stabile e duratura. Vannacci sembra deciso a rimanere attivo nel panorama pubblico, nonostante il passato militare.

Firenze, 2 giugno 2026 – L’impressione è proprio quella. Altro che meteora, insomma. L’iperattivo generale in pensione, Gip Vannacci per gli amici, è in grande forma. Così in grande forma da aver lanciato persino la sfida al centrodestra in vista delle elezioni amministrative di Milano dell’anno prossimo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Ma Roberto Vannacci è qui per restare

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