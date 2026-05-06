Qui Como Adesso Fabregas spiazza tutti | Potrei restare qui anche dieci anni

Il tecnico del Como ha dichiarato in un’intervista al The Telegraph di sentirsi molto bene nel club e di essere disposto a restare anche per dieci anni. Ha affermato di vivere un momento positivo e di voler continuare a lavorare con il team senza pensare a possibilità di trasferimento. Le sue parole hanno sorpreso, lasciando intendere una forte volontà di proseguire il progetto con il club lariano.

"Stiamo vivendo qualcosa di bellissimo". In un’intervista al The Telegraph il tecnico del Como si racconta, fra presente e il futuro, ribadendo la volontà di proseguire il percorso con il club lariano senza l’ossessione di guardare altrove. Lo spagnolo rivendica un ruolo centrale nel progetto: "Sono in un posto in cui le persone si fidano di me, prendo io tutte le decisioni calcistiche. Alleno nel modo che sento, amo il gioco e se dovessi andare in panchina solo per il risultato non lo farei. Il ds è ogni giorno al mio fianco e vediamo il calcio nello stesso modo. Per gli acquisti lavoriamo coi dati, abbiamo i nostri osservatori, ma poi devono essere giocatori di cui sono convinto.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Qui Como. Adesso Fabregas spiazza tutti: "Potrei restare qui anche dieci anni...» Notizie correlate Leggi anche: Fabregas racconta: «Abbiamo iniziato questo percorso non da zero, ma da -10. Potrei restare al Como per 10 anni» Qui Como. Le spine di Fabregas. Difesa in crollo e il mistero MorataLa sconfitta del Como a Reggio Emilia contro il Sassuolo cambia la situazione dei lariani, costretti a inseguire la Juventus in campionato e ora... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Il Como aspetta il Napoli al Sinigaglia, Fabregas: Crederci fino alla fine; Il Como torna a sognare la Champions dopo la bella vittoria a Genova: Douvikas e Diao; Qui Como. Nico Paz rassicura i tifosi: L’occhio? Tutto ok; Cesc Fabregas: Un giorno allenerò in Premier League, ma per ora non mi muovo da Como, qui decido tutto io. Fabregas, dichiarazione d'amore al Como: La Premier è il top ma qui potrei restare 10 anniCampionato agli sgoccioli e a Como si torna a parlare del futuro di Fabregas, nonostante il contratto fino al 2028. Il tecnico spagnolo, potenzialmente ancora in corsa per un posto Champions, in un'in ... corrieredellosport.it Qui Como - Fabregas affronta l'Inter con la difesa a tre e un'idea già vista in campionatoSarà un Como un po' diverso dal solito, quello che stasera affronterà l'Inter nel ritorno delle semifinali di Coppa Italia. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, i lariani dovr ... msn.com Su Qui Como si parla della Valle Intelvi - facebook.com facebook Qui #Como - #Fabregas affronta l' #Inter con la difesa a tre e un'idea già vista in campionato x.com