Paura a Luzzana si tuffa in una cascata senza riemergere | grave 14enne

Un ragazzo di 14 anni è stato soccorso in condizioni gravissime dopo essersi tuffato in una cascata a Luzzana mercoledì 27 maggio. Non è riuscito a riemergere dall’acqua e sono state avviate le operazioni di soccorso. La zona è stata raggiunta dai soccorritori, che hanno prestato le prime cure. Le forze dell'ordine stanno indagando sull’accaduto.

Luzzana. Momenti di grande apprensione nel pomeriggio di mercoledì 27 maggio a Luzzana, dove un ragazzo di 14 anni è stato soccorso in condizioni gravissime dopo un tuffo in una cascata. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane – di origini straniere – si trovava sul posto insieme ad alcuni amici dopo la scuola, intorno alle 13. Per cause ancora in corso di accertamento, si sarebbe immerso in acqua senza però riemergere immediatamente. Sono stati gli amici a lanciare l’allarme. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i soccorsi con ambulanza, automedica ed elisoccorso. Il 14enne è stato recuperato in arresto cardiaco e sottoposto alle manovre di rianimazione da parte del personale sanitario, prima del trasferimento in ospedale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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