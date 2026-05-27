Un ragazzino di 14 anni è rimasto gravemente ferito dopo essersi tuffato in una cascata a Luzzana e non è riemerso. L’incidente è avvenuto il 27 maggio e il giovane è stato soccorso dai sanitari, che lo hanno trasportato in ospedale in condizioni critiche. La dinamica dell’accaduto è ancora oggetto di indagine. Nessun altro coinvolto è stato segnalato.

Luzzana (Bergamo), 27 maggio 2026 – Il dramma che rompe improvvisamente la spensieratezza di un momento con i propri amici. La dinamica appare sempre la stessa che circonda questi tragici eventi. Un ragazzino di 14 anni si trova attualmente in gravissime condizioni, dopo aver rischiato di annegare in una cascata a Luzzana, nella Bergamasca. Secondo le prime ricostruzioni il giovane è arrivato sul posto con alcuni amici dopo la scuola, intorno alle 13 di mercoledì 27 maggio. Qui si sarebbe tuffato in una pozza al parco del Gigante, da un sasso altro due metri. Dopo la discesa in acqua però non è più riemerso e così i compagni hanno dato l’allarme. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ragazzino di 14 anni gravissimo a Luzzana: si è tuffato in una cascata e non è riemerso

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Non lo tengono più,il ragazzino. E il cuore oltre l'ostacolo più duro. Ritrovato lo spirito casciavit, diventa tutto più semplice. Non è ancora finita, forza ragazzi #GenoaMilan x.com

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