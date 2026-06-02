Nell’amichevole tra Lussemburgo e Italia, il commissario tecnico ad interim ha schierato principalmente giovani calciatori. La formazione comprende esclusivamente elementi emergenti, senza i nomi più esperti della rosa. La partita rappresenta un banco di prova per i talenti più promettenti, con l’obiettivo di valutare le possibilità di inserimento nel team principale in vista delle competizioni future. La sfida si svolge in un clima di attesa per le scelte del nuovo allenatore.

Mentre le altre nazionali si preparano a esordire al Mondiale, l'Italia scende in campo in Lussemburgo per fare le prove di futuro. Il ct ad interim Baldini ha infatti convocato solo calciatori delle nazionali giovanili, con l'eccezione di capitan Donnarumma, l'uomo che avrà il compito di trasmettere i valori della maglia azzurra alle nuove generazioni. Scopriamo allora pronostico e quote di Lussemburgo-Italia, in programma mercoledì 3 giugno alle 20.45. Tabula rasa. Dopo il clamoroso ko con la Bosnia, costata la mancata qualificazione al terzo mondiale consecutivo, il ct ad interim Silvio Baldini ha chiamato un gruppo giovane (età media 20,5 anni) e si spera motivato a giocarsi le chance per un futuro in azzurro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Lussemburgo-Italia, il pronostico: Baldini testa i giovani per la Nazionale del futuro

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