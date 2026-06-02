Mercoledì sera, alle 20:45, si sfidano Lussemburgo e Italia in un’amichevole di fine stagione. Le formazioni ufficiali sono state rese note. La Nazionale italiana, dopo aver fallito la qualificazione ai Mondiali, cerca risposte in questa partita. I pronostici indicano una possibile parità, con un gol per parte. Le quote scommesse si concentrano su un risultato equilibrato, in un incontro senza obiettivi di classifica.

Mercoledì notte l’Italia affronterà il Lussemburgo nella prima di due amichevoli di fine stagione, in uno dei momenti più difficili del nostro calcio: due mesi fa la Nazionale ha fallito per la terza volta consecutiva la qualificazione ai mondiali, nella triste notte di Zenica. Nell’attesa di conoscere nomi e modalità di un atteso rinnovamento, sulla. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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© Infobetting.com - Lussemburgo-Italia (Amichevole, 03-06-2026 ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Un gol per parte nella sfida degli Azzurri?

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Lussemburgo-Italia (Amichevole, 03-06-2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Silvio Baldini guida una formazione sperimentaleMercoledì sera, alle 20:45, il match tra Lussemburgo e Italia si svolgerà in amichevole.

Temi più discussi: Italia-Lussemburgo, Baldini carica gli Azzurri: In tanti già pronti per la Nazionale; Baldini punta sulla linea verde per le amichevoli con Lussemburgo e Grecia: Donnarumma guida il gruppo; Lussemburgo-Italia: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming l'amichevole; Nazionale, ecco perché i ragazzi di Baldini non possono sbagliare con Lussemburgo e Grecia.

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La squadra italiana per le amichevoli contro Grecia e Lussemburgo reddit

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