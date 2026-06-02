L’Urlo che sconvolse l’America Ginsberg poeta della ribellione

Allen Ginsberg è stato un poeta molto amato e un formidabile personaggio. Ebbe una vita non certo lunga, essendo nato a Newark (New Jersey) il 3 giugno del 1926 e scomparso a New York il 5 aprile del 1997, e dunque sono passati cento anni esatti dalla sua nascita. Già nel 1956, quando a San Francisco lesse in pubblico Urlo, la sua fama ebbe inizio. Ed ecco di quel testo il famoso attacco, nella traduzione di Fernanda Pivano, che del poeta americano ha curato le maggiori edizioni in Italia: “Ho visto le menti migliori della mia generazione distrutte dalla pazzia, affamate nude isteriche, trascinarsi per strade di negri all’alba in cerca di droga rabbiosa, hipsters dal capo d’angelo ardenti per l’antico contatto celeste con la dinamo stellata nel macchinario della notte”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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