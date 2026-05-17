Quando Urlo di Allen Ginsberg esplose in attesa di altre grida | le nostre

Beat Generation A cento anni dalla nascita dell’autore, «Urlo» torna in una edizione speciale che ricostruisce la genesi del poema e rievoca un’intera stagione: con foto, testimonianze, bozze, lettere, e inediti Beat Generation A cento anni dalla nascita dell’autore, «Urlo» torna in una edizione speciale che ricostruisce la genesi del poema e rievoca un’intera stagione: con foto, testimonianze, bozze, lettere, e inediti «In uno slancio di ebbro entusiasmo decisero di sfidare il sistema della poesia accademica»: è lo stesso Allen Ginsberg, due anni dopo uno dei reading più famosi di ogni tempo, a raccontare con l’amico Gregory Corso la serata, senza risparmiare enfasi e neppure ironia. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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