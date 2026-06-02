L’Università di Perugia ha perso 25 posizioni nel ranking globale in un anno, mantenendo comunque il suo status tra le eccellenze italiane e mondiali. Nonostante il calo, resta tra i migliori atenei a livello internazionale.

L’ Università degli Studi di Perugia continua a essere una delle eccellenze accademiche italiane e si conferma tra i migliori atenei del pianeta. A certificarlo è la nuova classifica mondiale 2026 del Center for World University Rankings (Cwur), che colloca UniPg al 459° posto su 21.291 università valutate in tutto il mondo. Un risultato che permette all’ateneo perugino di rimanere nel ristretto gruppo del 2,2 per cento delle migliori università globali. A livello nazionale Perugia occupa il 17° posto, mentre in Europa si piazza al 180°. Particolarmente significativo il dato relativo alla ricerca scientifica, settore nel quale l’università umbra raggiunge il 424° posto mondiale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’Università mantiene il prestigio. Ma in un anno perde 25 posizioni

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