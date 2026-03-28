La rimonta di Sayf e Samurai Jay nella classifica radio a un mese da Sanremo 2026 ma il Festival perde posizioni

A un mese dall’inizio di Sanremo 2026, la classifica radio registra una rimonta per Sayf con

Dopo il record della scorsa settimana, "Che Fastidio!" di Ditonellapiaga scivola al terzo posto, superata da Sayf con "Tu mi piaci tanto" e Samurai Jay con "Ossessione". Ancora in calo la permanenza dei brani di Sanremo 2026 nella classifica EarOne Airplay. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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