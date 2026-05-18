Hope la recensione | Na Hong-jin firma un monster movie folle esagerato e troppo – troppo – lungo
Dopo The Wailing, il ritorno di Na Hong-jin a Cannes 2026 era uno degli appuntamenti più attesi del cinema coreano contemporaneo. Hope arriva con ambizioni enormi, un budget imponente e la volontà di mescolare monster movie, commedia nera, fantascienza, action e horror rurale. Il risultato è un film gigantesco, disordinato, a tratti irresistibile e a tratti (estremamente) frustrante. Na Hong-jin sembra voler mettere dentro tutto: mostri, inseguimenti, sparatorie, umorismo scatologico, alieni, villaggi devastati, cospirazioni e personaggi sopra le righe. Per una buona parte del film questa energia funziona. Poi, però, Hope comincia a pagare il prezzo della propria ambizione. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
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Gentle Monster è troppo gentile con i mostriLucy sta suonando il piano, provando a intonare il ritornello di Would I Lie To You? Non è una canzone casuale.
Ranocchia commenta: «L’Inter è avvantaggiata per il ritorno, su Bastoni tutto troppo esagerato»Calhanoglu, nel prossimo calciomercato l’addio non è da escludere: c’è già il nome del sostituto.
Le prime recensioni di Hope is on sono complicate, per dirla in modo gentile. reddit
Hope, lo scatenato, stupefacente e misterioso ritorno di Na Hong-jin. La recensione del film.Hope recensione film 2026 trama e critica del film di Na Hong-jin con Michael Fassbender in concorso al Festival di Cannes 2026 analisi del film Hope ... comingsoon.it
Hope, un fanta-horror costantemente sopra le righe. L'incipit è molto buono ma l'esito inadeguatoUna discesa incredibile lungo la spirale del fantastico, in una versione horror di incontri ravvicinati spielberghiani. In Concorso. mymovies.it
Ciao a tutti! La festa del 1° maggio è stata semplicemente fantastica… grazie di cuore a tutti voi per l’energia, il sorriso e la bella atmosfera! Se vi siete divertiti, ci farebbe davvero piacere ricevere una vostra recensione su Google È molto importante - Facebook facebook