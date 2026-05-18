Dopo The Wailing, il ritorno di Na Hong-jin a Cannes 2026 era uno degli appuntamenti più attesi del cinema coreano contemporaneo. Hope arriva con ambizioni enormi, un budget imponente e la volontà di mescolare monster movie, commedia nera, fantascienza, action e horror rurale. Il risultato è un film gigantesco, disordinato, a tratti irresistibile e a tratti (estremamente) frustrante. Na Hong-jin sembra voler mettere dentro tutto: mostri, inseguimenti, sparatorie, umorismo scatologico, alieni, villaggi devastati, cospirazioni e personaggi sopra le righe. Per una buona parte del film questa energia funziona. Poi, però, Hope comincia a pagare il prezzo della propria ambizione. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Hope, la recensione: Na Hong-jin firma un monster movie folle, esagerato e troppo – troppo – lungo

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