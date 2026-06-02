L' umano al centro tavola rotonda al Museo diocesano | sette docenti universitari discutono di IA e coscienza

Da cataniatoday.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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"L'umano al centro": è questo il titolo della tavola rotonda che venerdì 5 giugno alle ore 19,30 nella Terrazza del Museo diocesano vedrà confrontarsi alcuni illustri docenti dell’Ateneo di Catania a partire dall’enciclica “Magnifica humanitas” di papa Leone XIV. Il dibattito, che sarà introdotto. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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