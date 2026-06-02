L' umano al centro tavola rotonda al Museo diocesano | sette docenti universitari discutono di IA e coscienza
"L'umano al centro": è questo il titolo della tavola rotonda che venerdì 5 giugno alle ore 19,30 nella Terrazza del Museo diocesano vedrà confrontarsi alcuni illustri docenti dell’Ateneo di Catania a partire dall’enciclica “Magnifica humanitas” di papa Leone XIV. Il dibattito, che sarà introdotto. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Panel discussion: Making Space for Women
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#Catania, l'umano al centro. venerdi prossimo nella terrazza del museo diocesano sette illustri docenti dell'Università si confronteranno sull'enciclica di papa Leone facebook
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