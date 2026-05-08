Colazione al museo | esperienza esclusiva al Museo Diocesano di Genova

Immaginate un museo tutto per voi.Nessuna fretta, solo il silenzio delle sale e la voce di chi quel patrimonio d’arte lo conosce e le ha curato. Vi invitiamo a vivere un’esperienza esclusiva: scoprire la bellezza del Museo Diocesano di Genova, svelandovi storie e dettagli che sfuggono allo.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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